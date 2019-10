Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gekappten Wachstumszielen für 2019 auf "Sell" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Er rechne nun mit Blick auf den Konsens mit leicht sinkenden Umsatzschätzungen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erinnerte zudem daran, dass die Wachstumserwartungen am Markt für das abgelaufene Quartal bereits zuvor verringert worden seien./ck/gl

