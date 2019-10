ebase Firmenkundenstudie: Platz 1 für Aktienfonds bei Betriebsvermögen-Anlage Platz, gefolgt von Misch- und Rentenfonds Eine Analyse von Firmenkundendepots bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) liefert interessante Einblicke in das Anlageverhalten der Unternehmen. Es zeigt sich ein Übergewicht bei breit gestreuten, weltweit anlegenden Aktienfonds, zudem befinden sich unter den beliebtesten Fonds der Firmenkunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...