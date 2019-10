Branchenführende Innovation verspricht Revolutionierung der traditionellen Wirkstoffentdeckung

SAN DIEGO, Oct. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience gab heute die Einführung einer neuen tumor-organoiden Wirkstoffentdeckungs-Plattform mit dem Potenzial bekannt, die Vorhersagbarkeit und Geschwindigkeit vorklinischer Wirkstoffentdeckung, erheblich zu verbessern



Die Anfangsphase der Plattformeinführung bietet die ersten im Handel erhältlichen 3D in vitro PDX-abgeleiteten organoiden (PDXO) Modelle, die von CrownBios eindeutig charakterisierter Bibliothek von über 2500 patienteneigenen Xenotransplantat-Modellen (PDX) generiert wurde.

PDXOs sind biologisch äquivalent zu in hohem Maße vorhersehbaren in vivo PDX-Modellen. Beide sind krebsstammzellengesteuerte Krankheitsmodelle. PDXOs bringen die zusätzlichen Vorteile von Geschwindigkeit und Skalierbarkeit mit sich, die in vitro -Systemen innewohnen, die sich ideal für Hochdurchsatz-Screening in großem Umfang und das simultane Testen von Mehrfachkombinationsstrategien eignen.

Diese 3D in vitro-Modelle wurden mithilfe der besten "Hubrecht-Organoid-Technology?-Protokolle (HUB) entwickelt, die aus dem Clevers-Labor stammen und Robustheit und nachweisbare Übersetzbarkeit gewährleisten. CrownBio besitzt eine Exklusivlizenz von HUB, um vorklinische Krebswirkstoffentwicklung und Validierungsservices durch Anwendung der organoiden Technologie von HUB zu bieten.

Die Ersteinführung der PDXO-Modelle umfasst mehr als zehn Krebsarten. In Phase 2 der Plattform werden die HUB patienteneigenen Organoide (PDO) exklusiv von CrownBio im ersten Quartal 2020 verfügbar sein.

"Wir haben hier bei CrownBio mit der Entwicklung von patienteneigenen Modellen Pionierarbeit geleistet,? sagte Henry Li, PhD, Chief Scientific Officer bei CrownBio. "Unsere neue Bibliothek von gut charakterisierten und annotierten Organoiden mit angepassten in vivo PDX-Modellen bietet einen beispiellosen translationalen Arbeitsfluss für vorklinische Wirkstoffentdeckung. Zum ersten Mal ist ein wahrhaft nahtloser Übergang von in vitro zu in vivo möglich. Durch unsere Modellannotation besteht auch die Möglichkeit für die automatische Biomarker-Entdeckung, um unsere Fähigkeit, die Patientenreaktion vorherzusagen, zu verbessern.?

Weitere Vorteile der patienteneigenen PDXO-Modelle umfassen die Erhaltung der genomischen, morphologischen und pathophysiologischen Identität ihrer primären PDX-Tumore. PDXO und PDX weisen auch ähnliche pharmakologische Profile auf.

"Wir sind hocherfreut zu sehen, dass "HUB Organoid Technology? erfolgreich bei der Entwicklung von PDX-abgeleiteten Organoiden angewendet und der weiteren Branche durch CrownBio zur Verfügung gestellt wird,? sagte HUB CEO Rob Vries, PhD. "Dieses bahnbrechende System bietet Zugang zu einer erweiterten Bibliothek von patienteneigenen in vitro und in vivo Modellen und bringt tatsächlich eine breitere Krebspatientenpopulation ins Labor."

HUB Organoide sind bereits ein erwiesenes vorklinisches Onkologie-Tool, das konsistentes und dauerhaftes Wachstum bei Durchgängen und Analyse-Positionsanzeigen von überlegenerer Qualität im Vergleich zu herkömmlichen 2D- und 3D-Systemen liefert. Organoide Biobanken können auch aufgebaut werden, ohne die ursprüngliche Identität für nachfolgende oder wiederholte Studien zu verlieren.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein JSR Life Sciences-Unternehmen, ist ein globales Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungs-Service-Unternehmen, das translationale Plattformen bereitstellt, um die Forschung in den Bereichen Krebs, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten voranzutreiben. Mit einem umfassenden Portfolio von relevanten Modellen und Prognosefunktionen ermöglicht es Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene Produktkandidaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.crownbio.com (https://www.crownbio.com/)

https://www.jsrlifesciences.com (https://www.jsrlifesciences.com/)

Über HUB

Hubrecht Organoid Technology.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com