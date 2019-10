Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 18.10.2019 Kursziel: 3,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.08.2019: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,30. Zusammenfassung: ad pepper media hat vorläufige Q3-Zahlen berichtet und die EBITDA-Prognose für 2019 zum zweiten Mal angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 2,75 Mio. und EUR 3,0 Mio. (bisher: EUR 2,5 Mio.). Die vorläufigen Q3-Zahlen des Konzerns entsprachen in etwa unseren Erwartungen und zeigten ein starkes EBITDA-Wachstum von 74% im Jahresvergleich auf EUR 0,6 Mio. Wir haben unsere EBITDA-Prognose für 2019 von EUR 2,8 Mio. auf EUR 2,9 Mio. leicht angehoben. Angesichts der eher schwachen Wachstumsprognosen für die wichtigsten Märkte von ad pepper sehen wir kein Potenzial für eine Erhöhung unserer EBITDA-Prognose für 2020. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR 3,30. Nach dem jüngsten Kursanstieg stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Aufwärtspotenzial zu unserem Kursziel nun unter unserer Schwelle von 25% liegt. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and maintained his EUR 3.30 price target. Abstract: ad pepper media reported preliminary Q3 figures and raised 2019 EBITDA guidance for the second time. The company now expects EBITDA in a range between EUR 2.75m and EUR 3.0m (previously: EUR 2.5m). Preliminary Q3 group figures came in roughly as expected and showed strong EBITDA growth of 74% y/y to EUR 0.6m. We have slightly raised our 2019 EBITDA forecast from EUR 2.8m to EUR 2.9m. Given the rather weak growth forecasts for ad pepper's most relevant markets, we see no potential to increase our 2020 EBITDA forecast. An updated DCF model still yields a EUR 3.30 price target. Following the recent share price increase, we downgrade the stock from Buy to Add, as the upside potential to our price target is now below our 25% threshold. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19209.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

