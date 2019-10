Milacron Holdings Corp. (NYSE:MCRN), ein führendes Industrietechnologieunternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung, freut sich seine Engagement für Wachstum in Europa bekannt zu geben. Die Ferromatik Milacron GmbH hat die Verlagerung an den neuen Standort in Teningen (Baden-Württemberg) erfolgreich abgeschlossen. Der neue Standort verfügt über fast 900 m² Bürofläche und knapp 1.000 m² für die Bereiche Anwendungstechnik, Service- und Supportdienstleistungen.

Die neue Standortadresse lautet:

Ferromatik Milacron GmbH

Brühlstrasse 10

79331 Teningen

Winfried Stöcklin hat die Leitung des neuen Standortes als Managing Director APPT Europe übernommen. Stöcklin war am früheren Standort Malterdingen mehr als 20 Jahre in besonderem Maße für den operativen Bereich verantwortlich. Er ist seit 35 Jahren beim Unternehmen in verschiedenen Funktionen tätig und wird als erfahrener Maschinenbauingenieur sehr geschätzt.

"Wir haben unser Angebot in Europa neu definiert", so Stoecklin, der im Februar zum Geschäftsführer ernannt wurde. "Es ist unser vorrangiges Ziel, beispiellose Service- und Supportdienstleistungen für unsere Maschinen bereitzustellen und einen schnellen Ersatzteileservice zu bieten, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisteten. Unsere engagierten Teams bieten dazu umfassende Lösungen über den gesamten Ausrüstungslebenszyklus unserer Produkte hinweg. Außerdem bieten wir Mehrwertlösungen, die eine Anpassung der Maschinen an neue Anwendungen und weitere Produktivitätssteigerungen ermöglichen."

Q-SERIE JETZT ERHÄLTLICH

Die neuen Spritzgießmaschinen der Q-Serie bietet die neueste Servohydraulik in Kombination mit der Kniehebeltechnologie. Das Design der Q-Serie wurde von der Ausdauer der MTs-Serie und den Leistungsdaten der F-Serie inspiriert. In Kombination bietet die Q-Serie unverzichtbare Leistungsreserven sowie Energieeinsparungspotentiale. Die Q-Serie ist in zehn verschiedenen Größen erhältlich. Die 55- bis 610-US-Tonnen-Maschinen (500-5.000 kN) unterstützen mehrere Spritzrahmen und bieten eine hohe Flexibilität in jeder Maschinengröße. Die Kombinationsmöglichkeiten sorgen für einen sehr breiten Einsatzbereich.

Die Q-Serie steht für hohe Effizienz, Qualität und global ausgerichtete Technik. Durch den Einsatz eines Servomotors in Kombination mit Hydraulikkomponenten bietet die Q-Serie eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Kinematik der Schließeinheit sorgt für höhere Geschwindigkeiten und für einen reibungslosen und präzisen Betrieb. Auch ermöglicht diese Maschinenbaureihe eine bessere, lineare Kraftverteilung, so dass die minimale Schließkraft niedriger ist als bei früheren Kniehebelmaschinen. Das umweltfreundliche Design ermöglicht Einsparungen beim Stromverbrauch, beim Kühlungsbedarf und bei den Wartungskosten.

CINCINNATI-CE IM 1. QUARTAL 2020 VERFÜGBAR

Milacron bietet seit Jahrzehnten außergewöhnliche Leistungsdaten für Spritzgießmaschinen mit hohen Schließkräften und ist der weltweit führende Anbieter dieser Spezialmaschinen. Die Cincinnati macht dabei keine Ausnahme und wurde mit Stolz nach dem Heimatort von Milacron benannt. Die Cincinnati-Maschine ist allen früheren und aktuellen Mitarbeitern von Milacron gewidmet, die Milacron zu dem Unternehmen gemacht haben, das es heute ist der führende Anbieter von Kunststofflösungen und richtungweisend in der Kunststoffverarbeitung.

Die Cincinnati ist eine NEUE Maschine mit großen Schließkräften und echten zwei Platten, die für die Ansprüche der globalen Märkte für Fahrzeugkomponenten, Großgeräte und andere Branchen mit großen Spritzgussteilen entwickelt wurde. Die Cincinnati-Produktlinie erweitert die branchenführende Großmaschinentechnologie um eine Plattform, die hohe Leistungsreserven und eine kleinere Standfläche vereint. Die optimierten Maschinenspezifikationen und Leistungswerte der Cincinnati beruhen auf einem bewährten Fanuc-Servomotor für eine verbesserte Zuverlässigkeit, höheres maximales Formteilegewicht, schnellere Schließgeschwindigkeiten und zusätzlichen Maschinengrößen. Das verbesserte Maschinen-Layout und der optimierte Zugang zum Auswerferbereich erleichtern den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung.

SERVTEK ERSATZTEILE, RETROFITS UMRÜSTUNGEN, SERVICE

Milacron ServTek bietet die branchenweit umfassendste Palette an Dienstleistungen und Tools, um Kunststoffverarbeitungsmaschinen bestmöglich zu nutzen. Von preislich abgestimmten Ersatzteilen, Maschinenwartungen und umfassender Beratung bis hin zu Umbauten und Umrüstungen älterer Kunststoffmaschinen Milacron ServTek bietet das umfangreichste Sortiment an Tools und Ressourcen zur Verbesserung von Produktionsprozessen und Einsparungspotentialen. Wenn sich Geschäftsanforderungen ändern, dann müssen die Maschinen damit Schritt halten. Egal ob bestehende Maschinen nachgerüstet werden müssen oder ob ein kompletter Umbau älterer Maschinen ansteht Milacron bietet hierfür umfassenden Lösungen für Spritzgieß-, Extrusions- und Blasformmaschinen und zahlreiches Zubehör. Das technische Service-Team von Milacron überprüft gemeinsam mit dem Kunden die Anforderungen, begutachtet Prozesse und bietet Aufrüstungs- und Umbauideen, um die Maschinen im optimalen Betrieb zu halten. Eine Verbesserung der Maschineneffizienz und die Steigerung der Produktivität und Betriebszeiten hilft dabei, neue Durchsatzziele zu erreichen. Darüber hinaus bietet Milacron auch Schulung für die aufgerüsteten Maschinen sowie ein Ersatzteil- und Dienstleistungsprogramm, um mit den Maschinen stets Höchstleistungen zu erzielen.

"Wir möchten unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Geschäftsbeziehung in den letzten Jahren danken. Wir zählen auf eine weitere verlässliche, stabile und erfolgreiche Zusammenarbeit", so Stöcklin.

Weitere Produkte, Maschinen und Serviceleistungen werden in künftigen Pressemitteilungen erörtert. Dies ist nur ein erster Einblick in das Angebot der Ferromatik Milacron GmbH.

Milacron dehnt die Grenzen des Möglichen in der Kunststoffbranche mit bahnbrechenden Produkten immer weiter aus. Dafür sorgen die führenden Marken wie Milacron, Mold-Masters, DME, Ferromatik, TIRAD und CIMCOOL

