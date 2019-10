=== S A M S T A G, 19. Oktober 2019 *** 10:30 GB/Parlament stimmt in Sondersitzung über neuen Brexit- Plan ab; bei Ablehnung muss Premier Johnson per Brief eine Fristverlängerung in Brüssel beantragen, London 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PG mit BdB-Präsident Peters, Washington *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK Lenkungsausschuss IMFC, Washington - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 20. Oktober 2019 - DE/CDU, CSU und SPD, Treffen Koalitionsausschuss, Berlin - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Kroatien, Montenegro und Serbien (bis 22.10.) - DE/Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo), Warnstreiks von Lufthansa-Flugbegleitern (bis 11:00 Uhr) - CH/Parlamentswahlen in der Schweiz *** - US/Weltbank und IWF, Abschluss Jahrestagung (seit 18.10.), Washington M O N T A G, 21. Oktober 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Walldorf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+0,3% gg Vj 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate, Mettlach 09:30 DE/Munich Re, PG anlässlich des jährlichen Rückversicherungs-Treffens, u.a. mit Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2020, Baden-Baden 10:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Steuerberatertag, Berlin *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2018 (2. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Hannover Rück SE, PG anlässlich des jährlichen Rückversicherungs-Treffens, u.a. mit Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2020, Baden-Baden 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Oktober 13:00 DE/EU-Bundestagsausschuss, Öffentliche Sitzung zum EU-Finanzrahmen 2021-2027, Berlin 13:15 DE/Beginn der bundesweiten Tarifverhandlungen in der Chemieindustrie (bis 22.10.), Hannover 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Festakt zum 70. Jahrestag der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor - CA/Parlamentswahlen in Kanada ===

