Die US-Bank JPMorgan hat Befesa vor Zahlen zum dritten Quartal von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 38 Euro gesenkt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklung bei den Zink- und Aluminiumpreisen habe er seine Ergebnisprognosen für den Recyclingspezialisten der Jahre 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des aktuell schwierigen Marktumfelds in Europa sehe er kurzfristig kaum positive Kurstreiber für die Aktie./edh/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 18:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 00:15 / BST

