WASHINGTON (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in einer Rede in Washington auf Forderungen nach mehr Ausgaben Deutschlands die hohen Investitionen des Klimapakets betont und an die Adresse der USA hervorgehoben, der Kampf gegen den Klimawandel sei auch eine künftige Geschäftsgelegenheit. "Denen, die immer darauf bestehen, dass Deutschland mehr ausgeben sollte, möchte ich sagen: Um den Klimawandel zu bekämpfen, investiert Deutschland 54 Milliarden Euro im Zeitraum bis 2023; bis 2030 sind wir in der Region von 150 Milliarden Euro", betonte Scholz in einer Rede beim Council On Foreign Relations in der US-Hauptstadt. "Der menschengemachte Klimawandel ist eine Tatsache", erklärte Scholz. Die Weltgemeinschaft habe bisher aber nicht genug getan, um die globale Erwärmung zu begrenzen - "einschließlich Deutschlands".

Die Bundesregierung wolle das ändern und habe ihre "Multimilliarden-Klimastrategie" für das nächste Jahrzehnt entwickelt. "Der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel wird eine Geschäftsgelegenheit werden", sagte der deutsche Finanzminister in seiner auf Englisch gehaltenen Rede. Würden die USA nicht mitmachen, würden sie "freiwillig einen großen Deal verpassen", warnte Scholz. Der SPD-Politiker räumte zwar die Frage ein, warum man aktiv werden solle, obwohl in anderen Teilen der Welt neue Kohlekraftwerke gebaut würden und Deutschlands Anteil an den gesamten weltweiten Emissionen gerade einmal rund zwei Prozent betrage. Es sei richtig, möglich und "eine Gelegenheit", betonte Scholz aber. Könne Deutschland zeigen, dass eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen bei gleichzeitigem wirtschaftlichem Erfolg möglich sei, würden andere folgen. Zudem werde am Ende die industrielle Basis gestärkt.

