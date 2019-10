Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Laaaangweiiilig! Was für Homer Simpson und den einen oder anderen Internet-User fundierte Kritik ist, bedeutet an der Börse mitunter satte Gewinne. Der Börsenpunk präsentiert heute Unternehmen mit langweiligem Geschäftsmodell, aber steilen Kursentwicklungen. Beim Hot Stock der Woche geht es ein bisschen spekulativer zur Sache. Es handelt sich um Fingerprint Cards. Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Wirecard (WKN: 747206), PayPal (WKN: A14R7U), Adyen (WKN: A2JNF4), Datagroup (WKN: A0JC8S), Weichai (WKN: A0M4ZC), Nel (WKN: A0B733), Ballard Power (WKN: A0RENB), Tsingtao (WKN: A0M4ZB), Paion (WKN: A0B65S), A2 Milk (WKN: A1JB6S), McCormick (WKN: 858250), Helen of Troy (WKN: 869993), Eurofins (WKN: 910251), Logitech (WKN: A0J3YT), Coca-Cola (WKN: 850663), Fingerprint Cards (WKN: A2AKRA). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk