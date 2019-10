Der Nutzfahrzeughersteller Scania ist bei der heute beginnenden Busworld in Brüssel vertreten - und zeigt erstmals seinen neuen Stadtbus mit dem Namen Citywide. Noch bis zum kommenden Mittwoch läuft die Messe Busworld in Brüssel. Mit dabei ist unter anderem der Nutzfahrzeughersteller Scania - und der präsentiert der Öffentlichkeit erstmals seinen neuen Stadtbus. 80 bis 150 Kilometer Reichweite Dieser Stadtbus mit dem Namen Citywide ist in mehreren Modellen erhältlich. Mit im Gepäck in Brüssel hat das Unternehmen den Citywide BEV als vollelektrisches ...

