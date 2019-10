Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten des Rückversicherers zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Sami Taipalus passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Gesamtjahr wegen aktueller Marktentwicklungen, Schäden durch Naturkatastrophen und den Andeutungen zum dritten Quartal um 8 Prozent nach oben an. Für die Folgejahre sei jedoch alles unverändert geblieben./tih/la

