Bayreuth (www.anleihencheck.de) - SeniVita Social Estate will Anleihen im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro emittieren - AnleihenewsDie SeniVita Social Estate AG (SSE) erwägt, zwei Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro zu emittieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...