=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Gernot Hofer Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Marinomed Biotech AG LEI: 529900GN3B1EN80XF405 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: ATMARINOMED6 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Verkauf Datum: 16.10.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen EUR 95.00 57.500 Gesamtvolumen: 57.500 Gesamtpreis: EUR 5.462.500 Durchschnittspreis: EUR 95,00 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer, Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Vienna, Austria T +43 (0)1 250 77 4460 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Bauernmarkt 10/19, 1010 Vienna, Austria T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 11:00 ET (15:00 GMT)