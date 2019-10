Die Wirecard Aktie kommt heftig unter Druck. Anleger haben am Vormittag noch abgewartet, ob sich die Lage irgendwie bessern würde. Doch alles Hoffen ist vergebens, die Aktie will fallen und da ist Abwarten ein schlechter Ratgeber. Anleger ergreifen nun die Flucht. Kaufinteressierte sollten jetzt nicht in das fallende Messer greifen, denn das nächste Kursziel ist ...

