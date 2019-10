von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagDarunter den defensiven Mischfonds Kepler Vorsorge Mix, der seit 1995 auf dem Markt ist und seitdem von Kurt Eichhorn und Rudolf Gattringer gemanagt wird. Die beiden investieren üblicherweise zu 65 Prozent in Anleihen und zu 35 Prozent in Aktien. Trotz dieser relativ defensiven Aufstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...