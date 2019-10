Dr. Frank Sistare tritt dem wissenschaftlichen Beirat von Taconic Biosciences bei

RENSSELAER, N.Y., Oct. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, weltführend bei der Bereitstellung von Wirkstoffentdeckungs-Tiermodelllösungen, gibt die Bestellung von Frank Sistare, PhD, zu seinem wissenschaftlichen Beirat bekannt (SAB). Dr. Sistare schließt sich den existierenden SAB-Mitgliedern Andrew Goodman, PhD, David Hill, PhD und Robert Rosenthal, PhD an.



Der SAB wird weiterhin mit dem Management von Taconic zusammenarbeiten, um wissenschaftliche Einsichten und Beratung in Bezug auf die Entwicklung des Produkt- und Service-Portfolios des Unternehmens bereitzustellen. Dr. Sistares umfangreiche Karriere und sein Fachwissen im Bereich der Toxokologie ergänzen die gegenwärtigen Beiratsmitglieder. Die SAB-Mitglieder bieten Expertise in den Bereichen Mikrobiom, Onkologie und Toxokologie und helfen dabei, Taconics Innovationen in diesen und weiteren Forschungsgebieten voranzubringen.

"Tiermodelle entwickeln sich weiterhin als kritische Tools für die Effizienz der Wirkstoffentdeckung und Anwendungen von Sicherheitstests. Wir begrüßen Dr. Sistare und seine tiefe Erfahrung, während Taconic weiterhin Lösungen entwickelt, die genauer und relevanter für klinische Human-Ergebnisse sind,? teilte Nancy J. Sandy, Chief Executive Officer von Taconic Biosciences, mit.

Dr. Frank Sistare hat 16 Jahre als Geschäftsführer, Prokurist und anschließend als wissenschaftlicher Leiter im Bereich Sicherheitsbeurteilung und Labor-Tierressourcen bei Merck Research Laboratories gedient. Davor diente er 15 Jahre lang in mehreren Führungs- und Managementpositionen im Bereich der Laborforschung des Center for Drug Evaluation and Research der FDA. Dr. Sistare ist Captain im Ruhestand des Public Health Service (PHS) Commissioned Corps. Er ist Empfänger des Merck Presidential Fellowship Award, mehrerer PHS Unit Commendations sowie PHS Meritorious Service, Commendation und Achievement Awards und CDER- und FDA-Auszeichnungen für außergewöhnliche Laborforschung.

Er erhielt seinen BS in Pharmazie von der University of Rhode Island, sein PhD in Pharmakologie von der University of Virginia sowie ein Postgraduierten-PRAT-Stipendium an den National Institutes of Health. Er diente als Präsident der Regulatory and Safety Evaluation Specialty Section (Behörden- und Sicherheitsbewertungsabteilung) der Society of Toxicology (Gesellschaft für Toxikologie), als Co-Direktor Predictive Safety Testing Consortium (PSTC) des Critical Path Instituts, als Mitvorsitzender der PSTC Nephrotoxicity Biomarker Working Group (Arbeitsgruppe für Nierengift-Biomarker) und dient gegenwärtig als Rapporteur der International Conference on Harmonization S1 Carcinogenicity Expert Working Group (Expertenarbeitsgruppe der internationalen Konferenz Karzinogenität über Harmonisierung der S1-Karzinogenität), Vorsitzender der PhRMA Clinical and Preclinical Development Committee's Carcinogenicity Key Issue Working Group (Arbeitsgruppe für Karzinogenität-Hauptprobleme des Komitees für klinische und vorklinische Entwicklung) und Vorsitzender des FNIH Biomarker Consortium's Clinical Kidney Safety Biomarker Qualification Project Team (Klinisches Nierensicherheits-Biomarker-Projektteam des FNIH Biomarker Consortiums).

