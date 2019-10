Inspiration für Onlinehändler und wohlverdiente Auszeichnung für die Gewinner: In diesem Jahr hat mit Littlehipstar.com ein Onlineshop für Kinder gewonnen. Die wichtigste Branchenauszeichnung des Onlinehandels wurde am Donnerstag im Gloria Palast in München verliehen. 420 Onlineshops hatten sich der Analyse und Bewertung gestellt, 24 Sieger gingen aus dem Wettbewerb in 23 Kategorien hervor. Als Gesamtsieger des Shop-Usability-Awards wurde Littlehipstar.com ausgezeichnet, ein liebevoll gestalteter Onlineshop rund um Mode, Accessoires, Deko und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...