Stillstand im DAX vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung

Der heutige Freitaghandel wurde von der Unsicherheit über den Ausgang der morgigen Abstimmung im britischen Parlament über den zwischen der EU und der britischen Regierung ausgehandelten Brexit-Deal dominiert.

Das war heute los. Der Ausgang der Abstimmung dürfte entscheidend dafür sein, wie der DAX in die kommende Woche starten wird. Heute zeigte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer nur wenig bewegt und drehte um den Vortagesschluss. Neben den Unsicherheiten in Bezug auf die kommende Brexit-Abstimmung sorgten auch schwache Konjunkturdaten für schlechte Stimmung. So ist das chinesische BIP-Wachstum im dritten Quartal auf 6,0 Prozent zurückgegangen, den schwächsten Wert seit 27 Jahren. Und natürlich bleibt die Frage, wie es im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit weitergeht.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte die Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) trotzdem überzeugen. Die Kursausschläge nach oben hielten sich jedoch in Grenzen. Zum Handelsschluss verzeichnete die Aktie des Versicherungskonzerns einen Kurszuwachs von 1,28 Prozent. Damit setzte das Papier die positive Entwicklung der vergangenen Tage fort.

