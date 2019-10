Der deutsche Finanzminister ist nicht gerade für eine mutige, klare Sprache bekannt. Doch in Washington stichelt Olaf Scholz genussvoll gegen Donald Trump - und versucht, die USA für den Klimaschutz zu begeistern.

Von der Washingtoner Niederlassung der renommierten Denkfabrik "Council on Foreign Relations" sind es zu Fuß nur ein paar Minuten bis zum Weißen Haus. Wer hier spricht, redet also tatsächlich im Herzen des immer noch mächtigsten Landes der Welt. Was sich wiederum nutzen lässt, wenn man ein kleines Zeichen setzen will.

Und das versuchte der deutsche Finanzminister am Freitag. Olaf Scholz will ja gerade SPD-Chef und damit auch der nächste Kanzlerkandidat seiner Partei werden. Und für die nicht gerade leichte Mission "Merkel-Nachfolger" schadet ein wenig internationales Profil nicht - sowohl politisch als auch ökonomisch.

Und so stichelte Scholz bei seiner Rede vor dem Council ein bisschen gegen US-Präsident Donald Trump - und machte deutlich, dass dieser seiner Ansicht nach mit seiner Anti-Klimaschutz-Politik gegen seine eigenen Überzeugungen handelt. Denn Klimaschutz, so Scholz' Botschaft, ist eine riesige Chance fürs Business. Nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern auch für amerikanische. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...