Die Aktienkurse kannten in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: nach oben. Doch das dürfte sich bald ändern, glauben die Experten des Hedgefonds Crescat Capital. Sie raten davon ab, jetzt in den Markt einzusteigen.? Coronavirus als Katalysator für Kippen des Marktes? Überbewertung am Markt heute höher als bei Tech- und Immobilien-Blase? Geldpolitik kann Rezession und Bärenmarkt nicht verhindernDas Coronavirus hält die Märkte weiter in Atem, Nachrichten rund um die Ausbreitung ...

