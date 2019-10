Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Im Dialysegeschäft dürfte sich der Gewinn in den Regionen Europa, Naher Osten, Afrika, Asien-Pazifik und USA solide entwickelt haben, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Prognose für den Gewinn je Aktie des Konzerns liege er für 2019 über der Markterwartung, für 2020 und 2021 aber darunter./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 12:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-10-18/19:10

ISIN: DE0005785802