NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Boeing dafür kritisiert, Nachrichten von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Unglückmaschine 737 MAX zurückgehalten zu haben. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hätten einander "besorgte" Sofortnachrichten in Bezug auf die Zertifizierung des Flugzeugmodells verschickt, die der FAA erst in dieser Woche zur Kenntnis gebracht worden seien.

Boeing habe die Behörde erst am Donnerstagabend über die Nachrichten informiert, die sich zwei Mitarbeiter 2016 geschrieben hatten, obwohl der Konzern diese bereits "vor einigen Monaten" entdeckt habe. In einem Brief an den Boeing-CEO Dennis Muilenburg habe FAA-Chef Steve Dickson am Freitag eine sofortige Erklärung zu den Inhalten der Nachrichten und ihrer verzögerten Offenlegen gefordert, teilte die Behörde mit.

Für die Boeing 737 Max gilt seit März ein weltweites Flugverbot. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Die FAA und andere Regulierungsbehörden bereiten sich zurzeit darauf vor, die Änderungen zu bewerten, die Boeing an der Software und dem Pilotentraining vorgenommen hat.

October 18, 2019

