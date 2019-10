Der chinesische Batteriehersteller CATL hat mit dem Bau seines Werks in Thüringen begonnen. CATL will bis zu 1,8 Milliarden Euro investieren. 2.000 neue Jobs sollen entstehen. Schon im Sommer 2018 hatte der chinesische Batteriespezialist Contemporary Amperex Technology (CATL) den Bau eines Werks in Thüringen in Angriff genommen. Die damaligen Pläne einer 240-Millionen-Euro-Investition und der Schaffung von 600 Arbeitsplätzen waren zwischenzeitlich aber deutlich erhöht worden. Jetzt sollen bis zu 1,8 Milliarden Euro fließen und 2.000 Jobs geschaffen werden, wie der MDR...

