Zu den größeren Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte heute das Papier von Nabaltec (WKN: A0KPPR). Der Grund hierfür war eine, bereits gestern Abend veröffentlichte, Umsatz- und Gewinnwarnung des Unternehmens. So sieht der Vorstand das Wachstum auf Basis der im dritten Quartal erzielten Ergebnisse im Jahr 2019 als gebremst an. Konkret blieb der Quartalsumsatz, auf Basis vorläufiger Zahlen, im dritten Quartal 2019 mit 43,9 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück.

Zwar dürfte man die Erwartungen an die EBIT-Marge, die im dritten Quartal vorläufig mit 10,9% angegeben wurde, durchaus erfüllen. Aufgrund des niedrigeren Umsatzniveaus wird man jedoch trotzdem auch die Gewinnerwartungen verfehlen. Konkret erwartet das Management im Geschäftsjahr 2019e nun einen Jahresumsatz zwischen 181 und 184 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 10,0 und 12,0%.

