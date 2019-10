Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Assembly Bioscience (WKN: A117S1) konnte sich kürzlich innerhalb von nur zwei Tagen verdoppeln. Grund hierfür war, dass Anleger einen vermeintlichen Durchbruch der Gesellschaft in der Hepatitis-Forschung feierten. Basis dieser Spekulationen war dabei die bloße Ankündigung eine Poster-Präsentation des Unternehmens bei der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) im November.

Denn aufgrund dieser Ankündigung fiebern Anleger nun den Daten über Erfolge mit den beiden experimentellen Hepatitis-B-Therapien ABI-H0731 und ABI-H2158 regelrecht entgegen. Sollten diese wirklich gut ausfallen, dürfte die Begeisterung weiter anhalten. Denn immerhin handelt es sich bei Hepatitis-B (HBV) um eine Erkrankung, unter der weltweit rund 250 Mio. Menschen leiden und für die bisher noch kein Medikament auf dem Markt verfügbar ist.

Allerdings gab es in der Vergangenheit schon einmal die Hoffnung, dass Assembly Bioscience ein Medikament gegen Hepatitis-B entwickelt haben könnte. Dann aber enttäuschten die Daten ...

