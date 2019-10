Der Schweizer Biotechnologie-Investor BB Biotech (WKN: A0NFN3) hat heute seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Demnach wurde in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 172 Mio. Schweizer Franken (CHF) erzielt. Im dritten Quartal alleine jedoch musste der Konzern einen Quartalsverlust in Höhe von 382 Mio. Schweizer Franken ausweisen. Bei einer Beteiligungsgesellschaft wie BB Biotech reflektiert das Ergebnis jedoch in erster Linie nur die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Nachdem es im ersten Halbjahr noch sehr gut gelaufen war, kam es im dritten Quartal zu einer deutlichen Korrektur im Biotechsektor. So verlor der NASDAQ Biotechnology Index (NBI) alleine -8,6%, was eben auch an der auf US-Biotechs spezialisierten BB Biotech nicht spurlos vorbei ging. Folglich verlor die Aktie (auf US-Dollar Basis) -8,9% an Wert. Belastend wirkte dabei nach Auffassung des Managements der beginnende US-Wahlkampf, in dem die Preisgestaltung von Medikamenten thematisiert wurde.

Bereits vor der letzten US-Präsidentschaftswahl war dies ein Thema, dass den US-Biotech-Sektor belastete. Bis heute konnte er sich davon leider nicht wieder vollständig erholen. Umso kritischer muss dies im Auge behalten werden. Positiv ist jedoch für Biotechnologie-Unternehmen und somit BB Biotech die liberale Politik der FDA unter US-Präsident Trump. So verfolgt dieser die Strategie die Medikamentenpreise durch mehr und schnellere Zulassungen von neuen Medikamenten unter Kontrolle zu bringen, was ein sehr marktwirtschaftlicher Ansatz ist.

Das Gesamtjahr 2019 lief bisher, trotz schwachem drittem Quartal, aber ganz gut

Auch wenn das dritte Quartal 2019 somit von Kursrückgängen geprägt war, die den Gewinn von BB ...

