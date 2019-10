Der weltweit größte unabhängige Schmierstoffkonzern FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430) setzt ein klares Zeichen für den globalen Klimaschutz. Ab 1.1.2020 wird das Unternehmen vollständig CO2-neutral produzieren. Die CO2-Neutralstellung ist ein weiterer Meilenstein in der FUCHS-Nachhaltigkeitsentwicklung. Ab 2020 werden die 58 FUCHS-Standorte weltweit - vom Energieverbrauch in der Produktion bis hin zu Verbrauchsmaterialen in der Verwaltung - CO2-neutral sein. Um die CO2-Neutralität bereits ab 2020 umzusetzen, wird FUCHS seine bis dahin noch nicht vermiedenen CO2-Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...