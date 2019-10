Führender Anbieter von SAP-Managed-Services in den USA

NTT Ltd., der neu gegründete Anbieter weltweit führender globaler Technologiedienstleistungen, und Symmetry Holding Inc. (Symmetry), ein führender Anbieter von SAP-Managed-Services in den USA, haben heute gemeldet, dass Secure-24 Intermediate Holdings, Inc. (Secure-24), das dem Geschäftsbereich Managed Services von NTT Ltd. angehört, die Übernahme von Symmetry Corporation am 17. Oktober 2019 abgeschlossen hat.

"Der Zusammenschluss von Secure-24 und Symmetry nutzt die Stärken beider Unternehmen, die auf der von Secure-24 als Anbieter von IT-Operations-Management-Lösungen, Anwendungshosting und Cloud-Diensten für Großunternehmen weltweit gelegten Basis aufbauen", wie Mike BeDell, Chief Executive Officer, Secure-24, hierzu erläuterte. "Da wir nun damit beginnen, das Portfolio von Symmetry in das Portfolio von Secure-24 zu integrieren geleitet von unserer gemeinsamen Vision freuen wir uns darauf, die Geschäftserfolge unserer Kunden durch noch wertvollere Angebote zu beschleunigen."

Symmetry, mit Hauptsitz in Brookfield, Wisconsin, wird die Breite der SAP-Managed-Services von Secure-24 erweitern und neue SAP-Services einbringen, die noch bessere Kundenunterstützung bieten. Darüber hinaus haben die Symmetry-Kunden durch die Übernahme nunmehr Zugriff auf das branchenweit umfassendste Angebot an Managed Services, umfangreichen globalen Ressourcen und innovativen Lösungen, die über die SAP-Technologien hinausreichen, einschließlich Anwendungshosting für Oracle, kundenspezifische Anwendungen und Multi-Cloud Managed Services.

Die Unternehmen werden gemeinsam auf ihrer Branchenführung aufbauen, die beide aufgrund ihrer Kompetenz, Zuverlässigkeit, Sicherheit und ihres Supports erreicht haben, um weiterhin für eine überragende Kundenerfahrung sorgen.

Über Secure-24 und NTT Ltd.

Secure-24 wird Teil des Geschäftsbereichs Managed Services von NTT Ltd., einem globalen Anbieter von Technologieservices, wodurch die Expertise der führenden Unternehmen in diesem Bereich verschmolzen wird, einschließlich NTT Communications, Dimension Data und NTT Security. Secure-24 ist ein SAP-zertifizierter Serviceanbieter für Cloud und Infrastruktur, Hosting und SAP HANA-Anwendungen, Microsoft Gold Partner und managt als Oracle Gold Partner die Oracle-Anwendungen E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards und Hyperion in allen Branchen für Firmen jeglicher Größe.

NTT Ltd. verfügt über Partnerschaften mit Unternehmen auf der ganzen Welt, um mithilfe intelligenter technologischer Lösungen Ergebnisse zu gestalten und zu erreichen. "Intelligent" heißt für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Als globaler ICT-Anbieter beschäftigen wir über 40.000 Mitarbeiter in einem diversen und dynamischen Arbeitsumfeld und liefern unsere Dienstleistungen in über 200 Ländern und Regionen. Gemeinsam sorgen für die vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website unter hello.global.ntt.

Über Symmetry

Symmetry managt auf globaler Basis komplexe SAP-Implementierungen für mehr als 200 der weltweit führenden Großunternehmen. Mit seinem proprietären kundenzentrierten Geschäftsmodell, dem Symmetry Way, und der branchenweit höchstentwickelten SAP-Hosting-Plattform und führenden ControlPanelGRC Software-Suite bietet Symmetry professionellen, kundennahen Service für das SAP-Anwendungsmanagement an, der sich über alle Bereitstellungsumgebungen erstreckt, einschließlich Vor-Ort- und gehosteter Umgebungen sowie privater, öffentlicher und hybrider Cloud. Mit mehr als 23 Jahren Branchenerfahrung hat Symmetry eine Kompetenzbasis entwickelt, die von keinem anderen unabhängigen SAP-Dienstleister erreicht wird. Symmetry ist seit 2005 SAP-Partner und für SAP Hosting, Cloud und SAP HANA-Operationen zertifiziert. Symmetry hat seinen Hauptsitz in Brookfield, Wisconsin, und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika und Europa. Erfahren Sie mehr auf https://symmetrycorp.com.

Firmennamen und Produktnamen in dieser Pressemitteilung sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

