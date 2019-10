Auf Deep Web- und Dark Web-Analysen spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen setzt weltweite Expansion fort

Resecurity, ein Cybersicherheitsunternehmen, das tiefgehende Analysen bietet, die sich auf die umfassendsten, exklusivsten Datensätze aus dem Deep Web und dem Dark Web stützen, meldet den Eintritt von Selene Giupponi als Managing Director des Unternehmens mit Arbeitsort Italien. Als Spezialistin in digitaler Forensik ist Selene eine wertvolle Ergänzung für Resecuritys Operationen in Europa.

Selene verfügt über eine umfangreiche Fachkompetenz in digitaler Forensik und wird häufig bei nationalen und internationalen Rechtsfällen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren als Sachverständige für digitale und mobile Forensik beauftragt. Sie ist spezialisierte IT-Trainerin in Italien und unterrichtet digitale, mobile, Cloud- und allgemeine Forensik, Cyberkriminalität und Informationssicherheit an verschiedenen italienischen Universitäten.

"Selene wird ihren tiefgehenden Erfahrungsschatz in unser Team einbringen und wir sind begeistert, dass sie unser kontinuierliches Wachstum unterstützen und unseren Kunden die situationsbezogene Intelligenz bieten wird, die zum Navigieren im heutigen dynamischen Bedrohungsumfeld erforderlich ist", erklärte Gene Yoo, CEO von Resecurity. "Die Europäische Union ist für uns ein bedeutender strategischer Markt, denn insbesondere in Italien ist eine überaus entwickelte Informationssicherheits-Community angesiedelt und es wurden dort Bündnisse zur Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor und den Strafverfolgungsbehörden gebildet."

Selene tritt häufig als Vortragende bei internationalen zivilen und militärischen Konferenzen auf. Sie verfügt über einen Abschluss in Computer Engineering der römischen Universität La Sapienza und ist Postgraduierte in Computer-Forensik und Digitalen Untersuchungen der Universität von Camerino. Sie ist außerdem Mitglied der Engineers Association der Provinz Latina und ihres ICT-Komitees. Selene ist Gründungsmitglied der European Cyber Security Organization (ECSO) und Mitglied von Women4Cyber.

Selene wird in diesem Jahr im Auftrag von Resecurity an den folgenden europäischen Veranstaltungen zur Cybersicherheit teilnehmen:

?MSAB Mobile Forensics Workshop CYBINT, 23. Oktober 2019, Rom

Cyber Security Master Class, 25. 26. Oktober 2019, Universität La Sapienza, Rom

International School of Advanced Studies For The Prevention And The Fight Against Organized Crime, 30. Oktober 2019, Rom

Cyber Security Master Class, 8.- 9. November 2019, Universität La Sapienza, Rom

MILIPOL, 19. 22. November 2019, Paris (Stand 4 G 068)

ÜBER RESECURITY

Es ist heutzutage nicht mehr ausreichend zu wissen, was IN Ihrem Netzwerk geschieht. Unternehmen benötigen situationsbezogene Intelligenz, die ihnen vermittelt, was außerhalb ihrer Umgebung geschieht. Resecurity ist ein Cybersicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, das tiefgehende Analysen bietet, die sich auf die umfassendsten, exklusivsten Datensätze aus dem Deep Web und dem Dark Web stützen. Basierend auf jahrelanger Erfahrung und unserer gegenwärtigen Zusammenarbeit mit internationalen Regierungen und Strafverfolgungsbehörden erfasst und analysiert Resecuritys Hunter Unit die am besten geeigneten Daten und liefert diese in dem am besten umsetzbaren Format. Weitere Informationen finden Sie auf www.resecurity.com oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

