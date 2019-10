Corestate Capital (WKN: A141J3) ist eine erst 2006 gegründete Immobilieninvestmentfirma, die jedoch über die letzten Jahre einen rasanten Aufstieg vollzogen hat. Sie fungiert als Leasinggeber und Investmentmanager von und für Immobilien und bietet zudem Facility-Management-Dienste an. Dabei lag das verwaltete Vermögen zuletzt bei 26 Mrd. Euro und die Mitarbeiterzahl bei etwa 730. Seinen Sitz hält das Unternehmen in Luxemburg, was wahrscheinlich auch steuerliche Gründe hat. Dieser rasante Aufstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...