M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia und Max Rössler einigen sich auf gemeinsames Vorgehen

Dietlikon, 19. Oktober 2019 - Implenia hat sich mit ihrem langjährigen Ankeraktionär Max Rössler auf ein gemeinsames Vorgehen bei der strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft geeinigt. Kern der Diskussion ist die Ausgestaltung der schrittweisen Verselbständigung des Entwicklungsportfolios.

Die integrierte Projektentwicklung von Implenia bewirtschaftet eine attraktive Pipeline von Projekten, hauptsächlich in den Metropolregionen von Zürich und Genf. Die Division hat das Potenzial, durch eine schrittweise Erweiterung der bestehenden Wertschöpfungskette zu einem führenden Immobilienunternehmen zu werden. Das von Implenia anvisierte Ziel ist, dass die Gesellschaft zusätzliche, kontinuierliche Erträge generieren kann, anstatt die entwickelten und baureif bewilligten Projektentwicklungen wie bisher vor Eintritt in die nächste Wertschöpfungsphase zu verkaufen.

Um dies zu ermöglichen, hat die Gesellschaft ein Konzept erarbeitet, das am Capital Market Day vom 1. Oktober 2019 in den Grundzügen vorgestellt wurde. Im Grundsatz soll dabei ein neues Anlageinstrument mit attraktiven Entwicklungsprojekten aus dem eigenen Immobilienportfolio geschaffen werden. Dies soll die Flexibilität in der Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital erhöhen, was wiederum ein stärkeres Wachstum der bestehenden Entwicklungs-Plattform von Implenia ermöglichen wird.

Vor diesem Hintergrund möchten sich der Verwaltungsrat und Max Rössler angemessen Zeit nehmen, um die beidseitigen Vorschläge für die schrittweise Verselbständigung des Entwicklungsportfolios sowie mögliche weitere Optionen zu diskutieren. Insbesondere, um die Auswirkungen auf die gesamte Unternehmensstrategie eingehend zu verstehen und deren Einfluss auf den Unternehmenswert, die strategischen Möglichkeiten und die Interessen der Aktionäre abschätzen zu können. Es soll ein Konsens gefunden werden, der allen Interessen bestmöglich gerecht wird.

Mit diesem Ziel haben die Parteien Folgendes vor:



Herr Max Rössler und die Parmino Holding AG ziehen das gemeinsam mit Veraison eingereichte Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung für ihre Aktien zurück.



Implenia wird bis zur nächsten Generalversammlung keine Transaktionen umsetzen, welche das Anliegen von Max Rössler und Parmino und anderer Aktionäre, sich an den Entwicklungsliegenschaften in der einen oder anderen Form beteiligen zu können, verunmöglichen oder wesentlich erschweren würden.



Herr Max Rössler und die Parmino Holding werden die Aktionärsgruppe mit dem aktivistischen Fond Veraison auflösen.



Beide Seiten sind zuversichtlich, einen Lösungsvorschlag erarbeiten zu können, in welcher sowohl das Unternehmenswohl als auch die berechtigten Aktionärsinteressen an einer langfristig und nachhaltig erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt werden können.

Kontakt Implenia:

Silvan Merki, Chief Communications Officer, T +41 79 686 62 56

communication@implenia.com

Kontakt Max Rössler:

Edwin van der Geest, T +41 79 330 55 22

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden und Norwegen sowie bedeutenden Aktivitäten im deutschsprachigen Hoch- und Ingenieurbau. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezia-listen erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund CHF 4,4 Mrd. Das Unter-nehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com.