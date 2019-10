Gen-Scheren zählen zu den mit Abstand spannendsten Themen in der Zukunftsmedizin. DER AKTIONÄR hat in der Ausgabe 37/19 das Universum der verschiedenen Ansätze präsentiert und bereits die Zinkfinger-Nukleasen-(ZFN)-Methode angeschnitten. Vor 25 Jahren wurde diese Möglichkeit, das Genom zu verändern, bereits entdeckt. Heute befindet sich mit Sangamo ein vielversprechendes Biotech-Unternehmen mit dem Ansatz in der klinischen Entwicklung. der aktionär hat exklusiv Sangamo-CEO Sandy Macrae zu den jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...