Der öffentliche Auftritt spielt gerade in der Marketing-Branche eine herausragende Rolle. Das gilt nicht nur für die Keynote auf einer Konferenz sondern auch, wenn es im Meeting darum geht, die Sales-Kollegen von einer Idee zu überzeugen. Video-Trainer Wolf Christian Puchner skizziert, was eine gute Präsenz auf der Bühne oder vor der Kamera ausmacht.Guido Kerkhoff ist der Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp. Ein Mann, der buchstäblich durch ein Stahlbad gegangen sein muss, wenn es um die Qualität seines öffentlichen Auftritts geht. Gerade in dieser Branche, die immer wieder im Fokus des Interesses steht, weil es um viele Arbeitsplätze geht und weil eine wichtige Aufgabe des Chefs ist, Lobbying zu betreiben, sollte man davon ausgehen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...