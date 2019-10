von Christoph Platt, Euro am SonntagVanguard ist einer der Pioniere auf dem ETF-Markt und bietet bereits seit 1975 Indexfonds an. In Deutschland ist der US-Konzern - nach Blackrock zweitgrößte Fondsgesellschaft der Welt - aber erst seit zwei Jahren aktiv. Damit ist das Unternehmen hierzulande ein Spätstarter im wachsenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...