Die unter Druck stehenden Landwirte in Argentinien sehen der Präsidentschaftswahl mit Sorge entgegen. Sie haben Angst davor, dass ihnen neue Steuern drohen könnten.

Juan Rossi geht durch die grünen Weizenfelder seiner Farm und sorgt sich um seine Zukunft. Als er den Weizen anpflanzte, ging der argentinische Bauer noch von einer Wiederwahl des konservativen Präsidenten Mauricio Macri aus. Doch nun bereiten Rossi und seine Kollegen sich auf eine mögliche Rückkehr der interventionistischen Politik von Macris größten Rivalen vor. Denn in Umfragen liegen plötzlich der Bewerber Alberto Fernández und seine Vizepräsidentschaftskandidatin vorn, die frühere Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, die von 2007 bis 2015 regierte.

Die Landwirtschaft ist der wichtigste wirtschaftliche Motor und eine der größten Devisenquellen Argentiniens. Die Bauern des Landes gehören zu den größten Getreide- und Sojaproduzenten der Welt. Die linksgerichtete Regierung von Cristina Fernández hatte mit strikten Exportbeschränkungen im Jahr 2008 einen Bauernaufstand ausgelöst. Nun kandidiert die Expräsidentin bei der Wahl am 27. Oktober an der Seite ihres ehemaligen Beraters für die Vizepräsidentschaft.

Die Landwirte befürchten die Rückkehr hoher Exportsteuern - und das zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Landwirtschaft noch von einer der schwersten Dürren seit Jahren erholt. Diese hatte vor zwei Jahren zu hohen Ernteausfällen geführt.

"Wir sind unsicher, ob sie uns erlauben werden, so weiterzumachen wie bisher oder ob sie uns einen Knüppel zwischen die Beine werfen", sagt Rossi auf seiner Farm außerhalb der Stadt Pergamino. Er baut dort auch Mais an und hält Hühner und Pfauen. Die Region gehört zu den ertragreichsten des Landes. "Wir befinden uns mitten im Nebel, und niemand weiß, was passieren wird."

Rossi gehörte zu einer Gruppe argentinischer Bauern, die den unternehmerfreundlichen Macri in ihrer Stadt im Jahr 2015 bejubelt hatten. Der damals frisch gebackene Präsident kündigte bei dem Besuch in der Ökoregion Pampa an, zur Ankurbelung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...