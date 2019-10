GoldDer Goldpreis bastelte in der vergangenen Handelswoche weiter an einer Bodenbildung. Allerdings verletzte er seine mittelfristige Aufwärtstrendlinie intraday sowohl am 15.10 als auch am Folgetag. Diese Aufwärtstrendlinie bildet zusammen mit der bereits zuvor nach unten verlassenen ein Strahlenpaar, das typisch für mittelfristige Konsolidierungen ist. Gleichzeitig bewegt sich der Goldpreis weiter unterhalb der sich seit dem 04.09.2019 bildenden Abwärtstrendlinie. Dabei waren die Umsätze insgesamt niedriger als in den Wochen zuvor, und auch die Volatilität nahm weiter ab. Die aktuelle Kursstruktur lässt zumindest weiter eine kleine Doppelbodenbildung möglich erscheinen, die entlang der aktuellen Aufwärtstrendlinie mit dem ersten Tief am 01.10.2019 und dem zweiten am 16.10.2019 entstehen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung oberhalb von 1.440 Dollar hält. Die COT-Daten per 15.10.2019 zeigen für Gold einen Rückgang der Short-Position der Commercials um 7 % bzw. von 310.942 Kontrakten auf 288.275 Kontrakte. Ein stärkerer Rückgang ist damit weiter wahrscheinlicher, ein Ausbruch aus dem nun flacheren Konsolidierungsdreieck aber ebenso weiter möglich.

