Washington, 19. Oktober (WNM) - Neben der Financial Times und den traditionellen Wirtschaftsmedien nimmt sich nun auch die Washington Post des Themas Wirecard an. Sie veröffentlicht zu diesem Zweck eine Analyse des Bloomberg-Analysten Chris Hughes. Die Veröffentlichung auf der Washington Post bringt das Thema vor allem im politischen und wirtschaftlichen Establishment der USA in Umlauf. Die Zeitung kritisiert vor allem die Kommunikationsstrategie des Unternehmens. Sie sieht die Notwendigkeit, dass Wirecard die Vorwürfe der FT entkräftet, zumal es bisher "keine spezifische Aussage" gäbe, "dass ...

