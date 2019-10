Alphabets Wing Aviation hat im amerikanischen Christiansburg den nach eigenen Angaben ersten kommerziellen Drohnen-Lieferservice der USA in Betrieb genommen. Die Bewohner der Stadt Christiansburg im US-Bundesstaat Virginia können sich ab sofort per Drohne beliefern lassen. Das teilt die Alphabet-Tochter Wing Aviation in einem Blogbeitrag mit. Bislang fliegt das Unternehmen für die Drogeriekette Walgreens, den örtlichen Süßigkeitenhändler Sugar Magnolia und den Transportdienstleister Fedex. Generell ist das System offen für weitere Partner. Die letzte...

