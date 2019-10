Mit LBBW Stufenzins-Anleihen nachhaltig investieren

Klima- und Umweltschutz nehmen in der öffentlichen Diskussion einen immer größeren Raum ein. Initiativen wie "Fridays for Future" erleben regen Zulauf. Die Bundesregierung hat ein Klimapaket auf den Weg gebracht. Hohe Investitionen müssen gestemmt werden, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, was auch die Privatwirtschaft und die Banken in die Verantwortung nimmt.

Auch Anleger achten immer mehr auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte. Bisher dominieren vor allem Green Bonds, also Anleihen, bei denen das investierte Geld in nachhaltige und klimafreundliche Projekte wie die Förderung von Photovoltaikanlagen oder den Bau energieeffizienter Gebäude fließt. Allerdings sind die bisherigen Green Bonds aufgrund ihrer hohen Stückelungen nicht oder nur eingeschränkt für private Anleger geeignet. An diesem Punkt setzt die LBBW mit ihren innovativen Stufenzins-Anleihen Nachhaltigkeit an, so dass in Zukunft auch Privatanleger selbst mit kleinen Beträgen Zugang zu entsprechenden Investments erhalten.

LBBW leistet Pionierarbeit. Nachhaltigkeit gehört seit vielen Jahren zur Unternehmens-DNA der LBBW und ist integraler Bestandteil der Geschäftspolitik und Unternehmenskultur. Das Emissionsgeschäft wird zunehmend nachhaltig ausgerichtet. So platzierte die LBBW bereits 2017 die bis dahin größte institutionelle Green Bond Emission einer europäischen Geschäftsbank.

