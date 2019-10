Möglicherweise hast du in den vergangenen Wochen und Monaten einen ähnlichen Artikel gelesen: Die über 80-Jährigen sind aktuell die größten Gewinner innerhalb der Vermögensentwicklung der Deutschen. Auch wenn Rente, Rentenlücke und Altersarmut in vielen Fällen drohen, existieren dennoch viele Menschen mit einem Alter über 80, die über große Nettovermögen verfügen. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei deren Nettovermögen hierbei um über 45 % gestiegen. Betrugen die Durchschnittswerte vor diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...