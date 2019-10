Wie heißt es doch so schön: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Auch wenn hier so manches Mal ein Fünkchen Wahrheit dran sein kann und jede aufbereitete Statistik immer ein Quäntchen Interpretation enthält - und sei es bloß bei der Darstellung - existieren im Kontext von Geld und Finanzen dennoch einige solide Zahlen. Speziell die Frage nach dem eigenen Stand scheint hierbei für viele stets entscheidend zu sein. Oder wo man sich selbst im Vergleich zu anderen befindet, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...