Helikoptergeld - regnet es demnächst wirklich Geldscheine?

Definitiv nicht! Aber das Thema dürfte uns trotzdem noch einige Zeit lang begleiten.

Geprägt wurde der Begriff Ende der 1960'er Jahre vom US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman. In einem Gedankenexperiment stellte er die These auf, dass die direkte Ausgabe von Zentralbankgeld an alle Bewohner einer geschlossenen Volkswirtschaft einen unmittelbaren Anstieg der Preise für die zur Verfügung stehenden Güter - also eine höhere Inflation - zur Folge hätte.

Im Zuge der anhaltenden Niedrigzinspolitik der letzten Jahre kamen Überlegungen des Übertrags von Zentralbankgeld an Wirtschaftssubjekte außerhalb des Finanzsektors unter dem Synonym Helikoptergeld wieder auf die Tagesordnung - zunächst in wissenschaftlichen und Notenbankkreisen. Zuletzt konnte man jedoch auch vermehrt in öffentlichen Medien Beiträge dazu lesen.

