Freyung (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Tobias Braun holen sichbei der 3-Städte-Rallye den Titel- Drei Siege im Saisonverlauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft(DRM): Kreim nach 2016 und 2017 wieder nationaler Champion -Titelpremiere für Braun- Kreim: "Danke an das Team, alle haben einen herausragenden Jobgemacht" SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (D) sichert sich zum dritten Mal nach 2016 und 2017 den Deutschen Rallye-Meistertitel. Beim großen Saisonfinale bei der 3-Städte-Rallye holen Fabian Kreim/Tobias Braun (D) die nötigen Punkte, um sich im Titelduell gegen Hermann Gassner Jr./Ursula Mayrhofer (D/A) durchzusetzen. Die Marke SKODA baut mit dem achten Titel seit 2002 ihre Position als Rekordmeister in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) weiter aus."Danke an SKODA AUTO Deutschland und das BRR-Einsatzteam von Raimund Baumschlager, das wieder einen herausragenden Job gemacht hat. Besonders freue ich mich für meinen Copiloten Tobias Braun, der zum ersten Mal Deutscher Rallye-Meister geworden ist", kommentiert Fabian Kreim. Tobias Braun ist nach seiner Titelpremiere in der DRM glücklich: "Damit geht ein Traum in Erfüllung."Drei Punkte für Platz drei in der Power Stage der 3-Städte-Rallye reichen dem 27-jährigen Kreim und seinem Copiloten zum Titelgewinn. Das Erfolgsduo hatte zuvor mit drei Saisonsiegen bei der Saarland-Pfalz-Rallye, der Rallye Stemweder Berg und der Rallye Erzgebirge sowie einem zweiten Platz bei der Rallye ,Rund um die Sulinger Bärenklaue' die Grundlage dafür gelegt.Rund 17.000 Fans an den Strecken feiern neben den Rallye-Teams auch den siebenmaligen Deutschen Rallye-Meister Matthias Kahle (D), der im legendären SKODA 130 RS als Rallye-VIP-Taxi die Zuschauer mit spektakulären Drifteinlagen begeistert.Andreas Leue, bei SKODA AUTO Deutschland verantwortlich für Motorsport und Tradition, ist stolz auf das gemeinsam erreichte Ergebnis: "Fabian und Tobias aber auch das gesamte Team haben in diesem Rallye-Jahr eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Mit jetzt acht Titeln seit 2002 sind wir die mit Abstand erfolgreichste Marke in der Deutschen Rallye-Meisterschaft!"Die Zahl zur 3-Städte-Rallye: 4SKODA war auch beim großen Saisonfinale die dominierende Marke unter den R5-Fahrzeugen in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Vier von acht Piloten vertrauten auf den Hightech-Allradler FABIA R5 aus Tschechien. Neben dem SKODA AUTO Deutschland Champion Fabian Kreim auch Dominik Dinkel/ (D/Vizemeister 2018), Philip Geipel (D) - Gesamtdritter in der DRM 2019 - sowie Kristof Klausz aus Ungarn.TV-ZeitenSamstag, 26. Oktober 201909:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-Meisterschaft Dazu ist die Berichterstattung vom ersen Saisonlauf der DRM jederzeit in der Mediathek von n-tv abrufbar.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Saarland-Pfalz-Rallye 24.05. - 25.05.2019 AvD Rallye Sachsen 14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg 09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue 04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge 18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-RallyePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de