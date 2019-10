Unterföhring (ots) -- Ab Montag überträgt Sky die beiden Turniere der ATP Tour 500täglich live und exklusiv- An allen Tagen wird Sky das Beste aus Basel und Wien in derLive-Konferenz präsentieren- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren livedabei sein- Highlights im Free-TV am Montag ab 21.30 Uhr auf Sky Sport NewsHD Unterföhring, 20. Oktober 2019 - Die Saison der ATP-Tour 2019 geht auf die Zielgerade. Vor dem Masters-Turnier in Paris in der kommenden Woche haben die Topspieler die vorletzte Chance, Weltranglistenpunkte zu sammeln und sich einen der begehrten Startplätze bei den Nitto ATP Finals in London (10.-17. November) zu sichern. Hierfür stehen in der kommenden Woche die ATP 500 Turniere in Wien und Basel auf dem Programm. Sky berichtet ab Montag täglich umfassend von beiden Turnieren und präsentiert das Beste in einer Live-Konferenz.In Basel ist Alexander Zverev, der zuletzt in Shanghai zu alter Form zurückgefunden hat und sich erst im Finale Daniil Medvedev geschlagen geben musste. Jetzt möchte Zverev mit einem erfolgreichen Abschneiden in Basel das Ticket für London lösen. Zudem ist Titelverteidiger Roger Federer wieder von der Partie. Zu den weiteren Teilnehmern gehören außerdem Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini und Stan Wawrinka.Lokalmatador Dominic Thiem ist der topgesetzte Spieler in Wien. Der 26-jährige Österreicher hat bereits die ATP Finals erreicht und möchte im zehnten Anlauf endlich das Heimturnier in Wien gewinnen. Die weiteren Topspieler sind Karen Khachanov, Matteo Berrettini, Gael Monfils und Diego Schwartzmann.Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, Markus Götz, Stefan Hempel und Jaron Steiner im Einsatz.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen und österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live -Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Die Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Tennis-Übertragungen von Sky live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Die Erste Bank Open in Wien und die Swiss Indoors in Basel live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Montag, 21.10.:ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD (Basel und Wien in der Konferenz) und Sky Austria HD/Sky Sport 2 HD (Wien)Dienstag, 22.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 3 HD (Basel und Wien in der Konferenz) und Sky Austria HD/Sky Sport 4 HD (Wien)Mittwoch, 23.10.:ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 3 HD (Basel und Wien in der Konferenz) und Sky Austria HD (Wien)Donnerstag, 24.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (Basel und Wien in der Konferenz) und Sky Austria HD (Wien)Freitag, 25.10.:ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 5 HD (Basel und Wien in der Konferenz) und Sky Austria HD/Sky Sport 2 HD (Wien)Samstag, 26.10.:ab 14.00 Uhr die Halbfinals in Wien auf Sky Sport 8 HDab 14.30 Uhr die Halbfinals in Basel auf Sky Sport 8 HDSonntag, 27.10.:ab 14.00 Uhr das Finale in Wien auf Sky Sport 7 HD (das Doppel-Finale in Wien bereits ab 11.45 Uhr live)ab 15.00 Uhr das Finale in Basel auf Sky Sport 2 HDMontag, 28.10.:ab 21.30 Uhr: die Highlights aus Basel und Wien auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 