Es ist gut eine Woche her, da hatte Daimler wenig Gutes zu vermelden: Nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) habe der Autobauer "in Hunderttausenden weiteren Diesel-Fahrzeugen eine unzulässige Abgastechnik verwendet". Die Konsequenz aus Sicht der Behörde: Daimler müsse rund 260.000 Sprinter-Transporter zurückrufen. Und was macht die Daimler-Aktie? Sie steigt und steigt und steigt. Gut neun Prozent auf 48,42 Euro hat der Konzern binnen weniger Tage an Börsenwert zugelegt - was auch an einer ... (Achim Graf)

