In den vergangenen Jahren hat die Daimler-Aktie deutlich an Wert verloren, auch in diesem Jahr lief es für die Aktie mit plus elf Prozent nicht rund. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag dürfte klar sein, dass der Konzern vorerst weiter auf einem holprigen Parcours unterwegs sein wird. Anleger sollten aber auch saisonale Effekte nicht unterschätzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...