Als 2015 Tausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, stellten vor allem Mittelständler sie ein und bildeten sie weiter - oft mit hohem persönlichem Einsatz. Was ist von dem einstigen Optimismus geblieben?

Morgens in den Bus steigen. Zur Arbeit fahren. Pünktlich zum Schichtbeginn in der Produktionshalle stehen. Mittagspause. Weiterarbeiten. Schließlich wieder in den Bus steigen, zurück in die Wohnung, zum verdienten Feierabend. Klingt langweilig? Für Eyobel Gebreyesus war dies sehr lange ein sehr ferner Traum. 23 Jahre lang lebte er in Eritrea. Das dort seit Anfang der Neunzigerjahre herrschende Militärregime galt als das brutalste des Kontinents. Gebreyesus war arm - und lebte in ständiger Angst vorm Militär. 2013 dann gelang ihm die Flucht, er schlug sich durch bis nach Europa. In Deutschland kam er endlich unter, eine Zukunft aber fand er erst zwei Jahre später - mit dem eigenen Job.

Das vorerst gute Ende seiner Geschichte verdankt er Friedemann Hensgen. Er hat im Auftrag der Friedhelm Loh Group ein Integrationsprogramm für Flüchtlinge ins Leben gerufen, das auch Eyobel Gebreyesus eine Ausbildung zum Facharbeiter als Maschinen- und Anlagenführer ermöglichte. Die größte Tochter des hessischen Familienunternehmens ist Weltmarktführer für Schaltschränke und IT-Infrastruktur. Und als vor vier Jahren immer mehr Menschen in die Flüchtlingsunterkünfte in der Region kamen, "da sahen wir uns als größter Arbeitgeber vor Ort in der Pflicht, etwas zu tun", sagt Hensgen.

Nach Angaben der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen waren Ende 2014 weltweit etwa 60 Millionen Menschen auf der Flucht - so viele wie nie zuvor. Zu seit Langem schwelenden Krisen wie in Eritrea und Afghanistan kamen neue Kriege in Syrien, dem Irak, der Ukraine. Als im Sommer 2015 täglich Tausende Menschen aus den Krisengebieten in Deutschland ankamen, weckte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem "Wir schaffen das"-Appell bei Unternehmern wie der Friedhelm Loh Group Verantwortungsgeist - und Hoffnung.

Oftmals nur Hilfsarbeiter

Schließlich kamen die Flüchtlinge zu einer Zeit, in der sie den Fachkräftemangel immer stärker spürten. "Anders als bei der Flüchtlingswelle der Neunzigerjahre aus den Balkanstaaten wurde 2015 von Unternehmen, Behörden und Wirtschaftsverbänden viel mehr getan, um Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren", sagt Herbert Brücker, der beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zur Integration von Migranten ins Arbeitsleben forscht. Heute haben rund 40 Prozent der Flüchtlinge im Alter zwischen 15 und 64 Jahren einen Job. Vor allem in der Pflege- und Gesundheitsbranche, der Gastronomie, der Logistik und dem Handwerk. Etwa zehn Prozent der Geflüchteten haben eine hoch qualifizierte Arbeit gefunden, etwa als Arzt oder Ingenieur. 43 Prozent haben Facharbeiterstellen angetreten oder befinden sich in einer entsprechenden Ausbildung. Das sind beachtliche Zahlen. Aber stecken dahinter auch Hunderttausende individuelle Erfolgsgeschichten? Vier Jahre nach dem Beginn des Flüchtlingszustroms können viele Unternehmen nun erste Bilanz ziehen.

Die beginnt zunächst mit dem Offensichtlichen: Wer Menschen wie Eyobel Gebreyesus unterstützen wollte, damit sie eine neue Heimat finden und die deutsche Wirtschaft neue Fachkräfte, der musste über viele Jahre hinweg Geld, Nerven und Energie investieren. Gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen. Denn sie leisten die größte Integrationsarbeit: Von den rund 400.000 Zuwanderern aus Krisengebieten, die derzeit in Deutschland arbeiten, sind nur 4000 bei Dax-Konzernen beschäftigt. "Je kleiner das Unternehmen, desto wahrscheinlicher hat es Flüchtlinge integriert - entweder pragmatisch in einfachen Helfer-Jobs oder durch gezielte Ausbildungsprogramme", fasst Brücker zusammen.

Mit etwa 9000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 100 Ländern verfügt Rittal über eigene Ausbildungswerkstätten für jährlich mehr als 100 Auszubildende und eine unternehmenseigene Weiterbildungsakademie. Die richtigen Voraussetzungen, davon war die familiengeführte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...