Am Markt für derivative Produkte, sprich hoch spekulative Papiere, soll es ja mittlerweile sogar 800% Depots geben. Hop oder top mit klassischen Optionsscheinen. Kann man machen. Allerdings kann man sich auch super schicke Renditechancen sichern, wenn man die "Zeit für sich arbeiten" lassen will. So ist das möglich beim DAX-Inliner zu 1,66 Euro, der 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...