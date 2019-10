Köln (ots) -Zwölf der erfolgreichsten deutschen PodcasterInnen an neun Tagen livein zwei Sektor-Städten: Das ist das 1LIVE Podcastfestival 2020. Infünf Locations präsentiert 1LIVE den ZuschauerInnen vom 20.-28.Januar in Essen und Köln Live-Podcasts aus den Bereichen Crime, Sexund Liebe, Comedy, Satire, Gaming, Geschichte, Talk und Politik.Mit dabei sind "Muss das sein?", "Bratwurst und Baklava","Machiavelli", "Kack & Sachgeschichten", "Gefühlte Fakten", "DieJohnsons", "Deutschland3000", "Mordlust", "Eine Stunde History","Fuck Forward" und "Rocket Beans Plauschangriff". Bei der Finalshowdes Festivals am 28. Januar im Kölner Theater am Tanzbrunnen treffenJakob und Max von "Beste Freundinnen" auf Ines Anioli von "Besser alsSex" und Ariana Baborie von "Herrengedeck".Einige der Auftritte beim 1LIVE Podcastfestival 2020 werdenanschließend als Live-Folgen im 1LIVE Podcastfestival-Feedveröffentlicht und sind im Radioprogramm von 1LIVE zu hören. DieLocations sind das Kölner Theater am Tanzbrunnen, das Gloria und dasArtheater und in Essen die Weststadthalle und die Zeche Carl.Tickets sind ab dem 21. Oktober erhältlich: Alle Infos gibt es auf1live.de.Die Termine im Überblick:Muss das sein?20.01.2020, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrBratwurst und Baklava21.01.2020, Zeche Carl, Essen, 20.00 UhrMachiavelli22.01.2020, Artheater, Köln, 20.00 UhrKack und Sachgeschichten22.01.2020, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrFuck Forward22.01.2020, Zeche Carl, Essen, 20.00 UhrRocket Beans Plauschangriff23.01.2020, Weststadthalle, Essen, 20.00 UhrGefühlte Fakten24.01.2020, Artheater, Köln, 20.00 UhrDie Johnsons25.01.2020, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrDeutschland300026.01.2020, Artheater, Köln, 20.00 UhrMordlust26.01.2020, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrEine Stunde History27.01.2020, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrFinalshow: Beste Freundinnen, Herrengedeck und Besser als Sex28.01.2020, Theater am Tanzbrunnen, Köln, 20.00 UhrFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kathrin HofWDR KommunikationTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4408961