Was kann Europa dem rücksichtslosen türkischen Präsidenten und seiner brutalen Machtpolitik entgegensetzen? Die Antwort ist ernüchternd: wenig bis nichts. Die EU ist angesichts ihrer Flüchtlingspolitik erpressbar.

Es sollte eine wirkungsvolle Geste sein, doch sie war angesichts des Ausmaßes der Misere dann doch recht bescheiden. Am vergangenen Montag verzichtete der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian auf einen Ehrenplatz beim Match seiner Nationalelf gegen die Türkei - also jenem Land, das mit der Invasion Nordsyriens gerade Hunderttausende Zivilisten vertreibt und dabei der EU ihre außenpolitische Machtlosigkeit vorführt.

Am Montagvormittag hatte Le Drian noch mit seinen Kollegen in Luxemburg beraten, wie die EU auf den türkischen Angriff reagieren sollte. Die 28 EU-Mitgliedstaaten mussten sich einstimmig entscheiden, wie immer in der europäischen Außenpolitik. Bei aller Empörung über die türkische Aggression gegen die Kurden und die Verletzung der territorialen Integrität des Nachbarstaates konnten sich die EU-Länder weder zu einem generellen Waffenembargo noch zu Wirtschaftssanktionen durchringen. In einer Erklärung "verurteilten" sie lediglich das militärische Vorgehen. Auf Wunsch der Briten wurde der Türkei sogar noch attestiert, ein "zentraler Partner" Europas zu sein.

Nicht mehr als wirkungslose Verurteilung und dann auch noch in abgeschwächter Form - der Fall zeigt: Viele EU-Staaten sind in der Theorie zwar entschlossen, notfalls auch hart gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorzugehen, schließlich ist ja auch die unmittelbare Sicherheit Europas bedroht. In der Praxis ist der Aktionsradius aber stark eingeschränkt.

Das hat mit der geradezu chronischen außenpolitischen Schwäche der EU zu tun. Aber eben nicht nur. Europa ist - auch mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Flüchtlingsdeal mit Erdogan - von ihm abhängig, wenn es darum geht, Migrationsströme zu regulieren. Anders als die USA, die Sanktionen verhängt und Stahlimporte mit einem saftigen Zoll von 50 Prozent belegt haben, traut sich die EU nicht, klare Kante zu zeigen.

Es geht nicht mehr nur um Syrer

Die Überlegung: Wenn wir Sanktionen verhängen, öffnet Erdogan die Grenzen. Anders gesagt: Wir exportieren dann keine Produkte mehr in die Türkei und bekommen im Gegenzug auch noch Flüchtlinge. Für Moral ist bei diesem Kalkül wenig Platz. Umso mehr für diplomatische Verrenkungen. Man möge doch bitte die Themen Sicherheitspolitik und Migration fein säuberlich trennen, forderte ...

